Спорт

Кыргызстан примет отборочные игры Кубка Азии по футболу. Расписание матчей

С 3 по 9 сентября 2025 года столица Кыргызстана примет отборочные игры Кубка Азии среди олимпийских сборных (U-23), финальная стадия которого пройдет в 2026 году.

За путевку в следующий раунд турнира поборются команды Кыргызстана, Узбекистана, Палестины и Шри-Ланки. Все матчи состоятся на стадионе имени Долона Омурзакова.

Расписание игр:
3 сентября
— 16.00. Узбекистан — Шри-Ланка
— 20.00. Палестина — Кыргызстан

6 сентября
— 16.00. Шри-Ланка — Палестина
— 20.00. Кыргызстан — Узбекистан

9 сентября
— 16.00. Узбекистан — Палестина
— 20.00. Кыргызстан — Шри-Ланка

Стоимость билетов – 500 сомов.
