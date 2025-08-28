Кыргызстан примет отборочные игры Кубка Азии по футболу. Расписание матчей

С 3 по 9 сентября 2025 года столица Кыргызстана примет отборочные игры Кубка Азии среди олимпийских сборных (U-23), финальная стадия которого пройдет в 2026 году.
За путевку в следующий раунд турнира поборются команды Кыргызстана, Узбекистана, Палестины и Шри-Ланки. Все матчи состоятся на стадионе имени Долона Омурзакова.
Расписание игр:
3 сентября
— 16.00. Узбекистан — Шри-Ланка
— 20.00. Палестина — Кыргызстан
6 сентября
— 16.00. Шри-Ланка — Палестина
— 20.00. Кыргызстан — Узбекистан
9 сентября
— 16.00. Узбекистан — Палестина
— 20.00. Кыргызстан — Шри-Ланка
Стоимость билетов – 500 сомов.