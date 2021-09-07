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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. За рубежом на консульском учете находятся 67 тысяч кыргызстанцев

В ЦИК заявили, что 13 сентября должны быть сформированы избирательные комиссии за рубежом.

По словам главы МИД Руслана Казакбаева, за пределами КР на консульском учете находится около 67 тысяч избирателей.

«Для реализации своего избирательного права проживающие за рубежом соотечественники должны сдать биометрические данные и встать на консульский учет. Консульский учет для кыргызстанцев не обязателен, но он помогает нам в формировании избирательных списков. В связи с пандемией на прошлогодних парламентских выборах проголосовало лишь около 9 тысяч 300 проживающих за границей кыргызстанцев. На референдуме 2021 года на зарубежные участки пришло примерно 3,5 тысячи граждан КР. Больше всего избирателей за пределами страны было зафиксировано на президентских выборах — почти 13,5 тысячи человек», — сказал Руслан Казакбаев.

Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам начинается со дня официального опубликования списка избирательных округов и заканчивается за 45 календарных дней до дня голосования, то есть продлится до 13 октября включительно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206292/
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