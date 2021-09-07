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Власть

Пакистанцы, приехавшие в КР, не нарушают закон, не вступают в конфликты — МВД

Прежде чем получить визу в Кыргызстан, иностранные граждане заполняют анкету, которую проверяет ГКНБ. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству заявил заместитель министра иностранных дел Айбек Артыкбаев.

По его словам, граждане Пакистана приезжают в КР по одноразовой визе, которая не предусматривает постановки на учет.

«Погранслужба ставит печать о въезде и выезде. В аэропорту их встречают туроператоры, везут в гостиницы, обустраивают, а потом провожают. По инициативе министра Руслана Казакбаева мы перестали выдавать визы гражданам Индии и Пакистана. Каких-либо криминальных инцидентов не зафиксировано, эпидемиологическая ситуация в норме», — сказал Айбек Артыкбаев.

С 1 по 5 сентября в Кыргызстан въехало 532 граждан Пакистана, выехало — 1 тысяча 596.

Начальник главного управления погранконтроля Погранслужбы ГКНБ Нурланбек Жалбиев

«Мы рассматриваем законность въезда в страну. У всех, кто въехал, есть основания — туристическая виза. Во время опроса многие из иностранцев сказали, что приехали с туристической целью. Есть те, кто транзитом летит в другие страны. Так как двухнедельный карантин у некоторых заканчивается, они улетают», — сказал Нурланбек Жалбиев.

Замминистра внутренних дел Нурбай Абдиев сообщил, что все граждане Пакистана, перед тем как прилететь в Кыргызстан, сдают ПЦР-тесты и вакцинируются.

«Так как в Бишкеке в некоторых гостиницах нет мест, туроператоры везут их на Иссык-Куль. Мы выяснили, в каких пансионатах они отдыхают, провели разъяснительные работы. В частности, просим не нарушать закон и не конфликтовать с местными жителями», — отметил Нурбай Абдиев.

На сегодня не зафиксировано конфликтных ситуаций или нарушений закона. Наоборот, иностранцы вносят свой вклад — оплачивают гостиницы, снимают квартиры, берут товар.

Нурбай Абдиев
Ссылка: https://24.kg/vlast/206275/
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