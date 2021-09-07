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Власть

Депутат недоволен тем, что «Яндекс.Такси» не платит налоги

Сегодня на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Акыл Кемелов выразил недовольство тем, что компания «Яндекс.Такси» не платит налоги.

Нардеп отметил, что фирма, работая на нашей территории, получает миллионную прибыль, но в бюджет ничего не отчисляет.

«Это нонсенс. Они должны платить налоги. Сколько отечественных компаний они вытеснили, когда ввели свои технологии», — сказал Акыл Кемелов.

Замминистра цифрового развития Талант Калыков сообщил в ответ, что на сегодняшний день «Яндекс.Такси», а также другие международные компании — Google и Facebook налоги платят.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206255/
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