В Брюсселе (Бельгия) состоялся 11-й раунд Диалога по правам человека Кыргызстан — Европейский союз. Об этом сообщает департамент информации Министерства иностранных дел.

Стороны обсудили состояние прав человека в КР и ЕС, в том числе в период пандемии COVID-19, изменения в правоприменительном и выборном законодательстве, свободу выражения мнения, свободу собраний, гражданское общество, права женщин и детей, антидискриминацию, право на благоприятную окружающую среду и сотрудничество в рамках многосторонних форумов. Кроме того, обменялись мнениями, рекомендациями и предложениями касательно разработки национальных программ и законов в области защиты прав человека.

Евросоюз приветствовал достижения страны в сфере продвижения прав человека за 30 лет независимости.

Отмечено, что защита и продвижение прав человека являются одним из приоритетов внутренней и международной политики КР.

Наряду с достижениями в сфере прав человека в КР и ЕС стороны также обсудили имеющиеся пробелы, планы и возможное сотрудничество для их устранения. Следующий раунд Диалога по правам человека КР — ЕС состоится в 2022 году в Бишкеке.