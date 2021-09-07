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Власть

Самомнение зашкалило. Талант Мамытов: Стабильность в стране установил парламент

«Парламент должен сохранить свою роль и сохранять равновесие между всеми ветвями власти», — заявил спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов в интервью программе «Уроки парламентаризма».

Он отметил, что во время прошлогодних беспорядков (в октябре 2020-го. — Прим. 24.kg) парламент взял на себя ответственность и сыграл ключевую роль в обеспечении мира и стабильности в стране.

«Благодаря усилиям и вкладу парламента в нашей республике установилась стабильность. Роль Жогорку Кенеша как органа, обеспечивающего равновесие всех ветвей власти, должна сохраниться. Это четко прописано в Конституции. Уверен, что и дальше он будет выполнять свои функции на высшем уровне», — сказал Талант Мамытов.

Напомним, что после октябрьских событий 2020 года легитимность нынешнего созыва парламента не раз ставилась под сомнение как местными, так и международными экспертами. Однако депутатов это не смутило. Именно этот созыв войдет в историю как самый скандальный. Нардепы приняли с грубейшими нарушениями регламента ряд конституционных законов, в частности, закон о выборах и ряд документов, регулирующих исполнительную власть. Кроме того, парламентарии одобрили новую редакцию кодексов и раскритикованный экспертами закон о ложной информации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206243/
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