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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Дастан Бекешев обратился к президенту. О чем попросил?

Депутат Дастан Бекешев обратился к президенту страны Садыру Жапарову. Просьбу в администрации главы государства приняли к рассмотрению.

На своей странице в Facebook парламентарий написал, что есть действенный способ избавления от подкупа избирателей.

По его словам, к примеру, если избиратель зафиксирует факты подкупа со стороны кандидата или партии на фото или видео, то его можно вознаградить 10 тысячами сомов. Таким образом, избирателю будет выгоднее сообщить о подкупе, чем продать свой голос, ведь партии не станут покупать один голос за 10 тысяч сомов.

Народный избранник уверен, что такое стимулирование станет эффективным инструментом для борьбы с коррупцией.

Кроме того, в письме депутат просит президента дать четкий сигнал, чтобы его близкие и родные не пытались влиять на выборы и продвигать так называемые провластные партии.

«Алмазбек Атамбаев вошел в историю страны как президент, организовавший прозрачный подсчет голосов через биометрику, а Садыр Жапаров может остаться в истории страны как президент, организовавший парламентские выборы без подкупов и административного ресурса», — написал Дастан Бекешев.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206179/
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