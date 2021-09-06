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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Парламент настаивает. Вопрос о военной агрессии Таджикистана надо поднять в ОДКБ

Кыргызстан должен поднять в ОДКБ вопрос о военной агрессии Таджикистана. С таким предложением на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности выступили несколько депутатов.

Они отметили, что Министерство обороны должно призвать страны ОДКБ дать оценку вооруженному вторжению Таджикистана в Баткенскую область Кыргызстана.

«Вы это сейчас называете инцидентом. Но факт есть факт. Таджикистан, нарушив границу, вторгся на нашу территорию. Во время так называемого инцидента погибли люди, был нанесен огромный ущерб. Наш МИД, президент должны были заявить о военной агрессии. Вопрос нужно было поднять на заседании ОДКБ. Как две страны могут членами одной военной организации? Этот вопрос постоянно будет подниматься, потому что мы не дали определения», — обратился к Минобороны КР депутат Анвар Артыков.

Депутат также отметил, что по военной агрессии Таджикистана даже парламент не принял решение. Но коллеги его поправили, отметив, что Жогорку Кенеш заявил о вооруженном нападении РТ.

Представитель кабмина попросил нардепов приграничные вопросы обсуждать в закрытом режиме. Но депутаты его не поддержали.

«Мы не должны бояться говорить об интересах страны. Страх привел нас к этому. Мы, что, будем молчать, если даже завтра они захватят какую-то область или район?» — возмутился депутат Тазабек Икрамов.

Напомним, конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение. По предварительным оценочным данным, ущерб населению и субъектам бизнеса в результате приграничного конфликта 28-30 апреля 2021 года составляет около 630 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206172/
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