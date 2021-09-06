Массовой прописки в ЦОНах Бишкека нет. Дастана Бекешева упрекнули во лжи

В Министерстве цифрового развития прокомментировали недавнее сообщение депутата Дастана Бекешева об огромных очередях в ЦОНах Бишкека.

Нардеп предположил, что они связаны с предстоящими выборами в парламент и грозят обернуться грандиозным скандалом.

По данным ведомства, в ЦОНах не наблюдается роста количества граждан, сменивших регистрационный учет.

«Согласно анализу данных департамента регистрации населения и актов гражданского состояния, количество регистраций по месту жительства в АИС «Адресно справочное бюро» за июль — август 2021 года в ЦОНах Бишкека меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Но наблюдается незначительное увеличение по сравнению с соответствующим периодом в 2020 года. Если в июле 2019-го количество регистрационных учетов в ЦОНах Бишкека составило 7 тысяч 35 регистраций, то за аналогичный период 2020 года — 2 тысячи 86, а в июле 2021-го всего 4 тысячи 674 регистрации. В августе 2019 года было произведено 6 тысяч 301 регистрация, в этом же месяце прошлого года 4 тысячи 202. В августе этот показатель составил 5 тысяч 180», — пояснили в министерстве.

Уточняется, что информация о возобновившейся массовой смене прописки, которую озвучил Дастан Бекешев, не соответствует действительности.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.