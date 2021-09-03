Садыр Жапаров посетит Абу-Даби с официальным визитом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял делегацию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во главе с министром энергетики и инфраструктуры Сухейлом Мохаммедом Аль Мазруи. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В Кыргызстан прибыла делегация крупных эмиратских компаний, представляющих сферы энергетики, сельского хозяйства, туризма, логистики. Среди них значатся руководители таких компаний, как DPWorld, MASDAR, ADQ, Abu Dhabi Fund for Development, Royal Group, Earth Retai, Fresh Harvest.

Президент отметил, что Кыргызстан заинтересован и готов развивать, укреплять отношения с ОАЭ по всем направлениям двустороннего сотрудничества, а также в совместной разработке и реализации инвестиционных проектов во всех секторах отечественной экономики.

«Будут созданы все необходимые условия для непрерывной работы и устойчивого развития производственных компаний, создающих рабочие места в регионах страны. Хочу отметить, что государство включило в новую Конституцию Кыргызстана специальную статью о создании условий и защите инвесторов. На этой основе вносятся поправки в ряд законов, создано специальное Министерство инвестиций. Вопрос поддержки и защиты инвесторов находится под моим личным контролем. Кыргызстан окажет посильную помощь эмиратскому бизнесу, в частности создаст благоприятные условия для успешного его ведения», — заверил Садыр Жапаров.

В ходе встречи глава государства отметил, что кыргызская сторона с нетерпением ждет визита наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бин Заид Аль Нахайяна в Кыргызстан.

Кроме того, в ближайшее время президент планирует посетить Абу-Даби с официальным визитом.

Вместе с тем Садыр Жапаров отметил важность открытия дипломатического представительства ОАЭ в Кыргызстане для укрепления и углубления сотрудничества между двумя странами. Открытие посольства будет стимулировать присутствие эмиратского бизнеса в Кыргызстане и позволит ему успешно работать.

В свою очередь министр энергетики инфраструктуры ОАЭ передал Садыру Жапарову теплые слова приветствия и добрые пожелания от президента ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайяна, а также от вице-президента и премьер-министра ОАЭ Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бин Заид Аль Нахайяна. От имени всей делегации поблагодарив кыргызскую сторону за теплый прием, он выразил готовность делиться идеями и опытом ОАЭ по развитию страны.

Сухейл Мохаммед Аль Мазруи подчеркнул, что основной целью его визита является наращивание двустороннего сотрудничества и вывод отношений между странами на новый уровень. Поэтому он предложил активизировать взаимодействие на правительственном уровне, отметив, что в составе его делегации присутствуют также представители задействованных министерств ОАЭ.

Как сообщил Сухейл Мохаммед Аль Мазруи, у эмиратской стороны имеются планы по созданию в странах Центральной Азии торгово-логистических центров для налаживания поставок товаров в ОАЭ. Стороны выразили обоюдную готовность к детальной проработке совместного инвестиционного сотрудничества.

«Делегация из ОАЭ прибыла в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора президента Садыра Жапарова и заместителя верховного командующего вооруженными силами ОАЭ шейха Мухаммеда бин Заид Аль Нахайяна», — говорится в сообщении.