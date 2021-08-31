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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Прослушка активистов. В МВД прокомментировали свое ходатайство в суде

Пресс-служба МВД отреагировала на заявление юристов о незаконной прослушке около 100 человек.

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По данным ведомства, ходатайство о производстве соединения телефонных переговоров (прослушки) сроком с 6 января по 10 февраля 2021 года было внесено в суд в соответствии с УПК. «Следователь внес его для того, чтобы установить причастность лиц, проверить их соучастие в преступлении, установить возможные связи между ними и подозреваемыми, которые были привлечены к уголовной ответственности в рамках досудебного производства», — говорится в сообщении.

«Следственной службой ГУВД столицы по событиям, имевшим место в октябре 2020 года, был зарегистрирован материал в ЕРПП по статье «Массовые беспорядки» УК КР. Расследование досудебного производства Генеральной прокуратурой поручено следственной службе МВД. Следователь внес ходатайство в Первомайский районный суд Бишкека. Прошение было удовлетворено. По истечении срока в дальнейшем специальные следственные действия следствием и судом не продлевались», — сообщили в МВД.

Напомним, ранее политики и юристы обратились к президенту Садыру Жапарову по факту вопиющего нарушения конституционных прав и неприкрытого грубейшего вторжения в сферу личной жизни. Им стало известно, что МВД занималось прослушиванием телефонных переговоров около 100 человек, в том числе гражданских активистов, политиков, членов молодежных движений. Как указывают юристы, помимо оппозиционно настроенных кандидатов в президенты, в списке на прослушку указаны люди, не имеющие никакого отношения к октябрьским событиям. Например, Нурбек Токтакунов, Сания Токтогазиева, Таттыбубу Эргешбаева и многие другие.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205628/
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