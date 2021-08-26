Дети, победившие онкологию, отправились на отдых в лагерь. Помог Садыр Жапаров

Победившие онкологию дети получили возможность отдохнуть в детском лагере. Об этом 24.kg сообщила глава фонда «Помогать легко» Динара Аляева.

«Реабилитация для онкобольных детей — важная часть в лечении. ОФ «Помогать легко» в течение последних четырех лет проводит мероприятия для детей, победивших рак. В этом году при финансовой поддержке Садыра Жапарова 15 детей, перенесшие онкологические заболевания и находящиеся в ремиссии, отправились в летний лагерь в Кемин вместе с волонтерами и родителями», — сказала она.

В фонде выразили благодарность всем, кто принял участие в акции, за помощь, в том числе и сотрудникам Патрульно-постовой службы, сопровождавшим автобусы с детьми.