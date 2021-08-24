Закон о фейках властям не поможет, считает Дастан Бекешев

В стране кризис, а власть ради защиты от острых языков готова тратить народные деньги из бюджета.

По его словам, фейк-аккаунтам, троллям, фабрикам троллей документ не несет угрозы. «Закон опасен для провайдеров, операторов сотовой связи и пользователей интернета, осмелившихся сказать что-либо против президента, депутатов, министров, судей и всех, имеющих хоть какую-нибудь власть. Хоть он и подписан, начнет работать лишь тогда, когда определят орган, который будет принимать жалобы на недостоверную или ложную информацию. Для этого еще потребуется несколько месяцев», — считает Дастан Бекешев.

Он убежден, что властям этот закон не поможет, а закрытием страниц в интернете, блокировками, наказаниями себя любить не заставишь.

«Напугаешь, но уважения не получишь. Люди от этого станут злее. И если у человека нечего будет поесть, то никакой блок не устрашит его говорить о своем голоде и ненависти к власти. Можно «благодарить» депутатов, двигавших этот законопроект, а особенно депутатов, легко меняющих свою позицию. Женщина легкого поведения и та набивает себе цену перед тем, как согласиться. 80 процентов голосовавших за единоличное правление должны терпеть», — написал депутат.

Вопрос о скандальном документе поднимался на встрече президента Садыра Жапарова с депутатами 21 июля . Глава государства просил нардепов поддержать инициативу их коллеги Гульшат Асылбаевой. Однако утечка произошла постфактум, 27 июля. Напрдепы, присутствующие при первой беседе, в частности Дастан Бекешев, промолчали о том, что речь шла о резонансном проекте закона.

28 июля Жогорку Кенеш принял законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации», грубо нарушив регламент. Напомним, 30 июня этот законопроект был отклонен , поскольку не набрал необходимого количества голосов за. Согласно регламенту парламента, вернуться к рассмотрению документа Жогорку Кенеш вправе только через шесть месяцев. Однако депутатский корпус грубо нарушил законодательство и внес вопрос в повестку дня спустя всего несколько дней.