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Власть

Закон о фейках властям не поможет, считает Дастан Бекешев

Дастан Бекешев считает, что Закон «О защите от ложной и недостоверной информации», подписанный накануне президентом Садыром Жапаровым, опасен для критиков главы государства. Об этом депутат парламента сообщил на своей странице в Facebook.
 
 
По его словам, фейк-аккаунтам, троллям, фабрикам троллей документ не несет угрозы. «Закон опасен для провайдеров, операторов сотовой связи и пользователей интернета, осмелившихся сказать что-либо против президента, депутатов, министров, судей и всех, имеющих хоть какую-нибудь власть. Хоть он и подписан, начнет работать лишь тогда, когда определят орган, который будет принимать жалобы на недостоверную или ложную информацию. Для этого еще потребуется несколько месяцев», — считает Дастан Бекешев.

В стране кризис, а власть ради защиты от острых языков готова тратить народные деньги из бюджета.

Дастан Бекешев
Он убежден, что властям этот закон не поможет, а закрытием страниц в интернете, блокировками, наказаниями себя любить не заставишь.
 
«Напугаешь, но уважения не получишь. Люди от этого станут злее. И если у человека нечего будет поесть, то никакой блок не устрашит его говорить о своем голоде и ненависти к власти. Можно «благодарить» депутатов, двигавших этот законопроект, а особенно депутатов, легко меняющих свою позицию. Женщина легкого поведения и та набивает себе цену перед тем, как согласиться. 80 процентов голосовавших за единоличное правление должны терпеть», — написал депутат.
 
Вопрос о скандальном документе поднимался на встрече президента Садыра Жапарова с депутатами 21 июля. Глава государства просил нардепов поддержать инициативу их коллеги Гульшат Асылбаевой. Однако утечка произошла постфактум, 27 июля. Напрдепы, присутствующие при первой беседе, в частности Дастан Бекешев, промолчали о том, что речь шла о резонансном проекте закона.
 
28 июля Жогорку Кенеш принял законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации», грубо нарушив регламент. Напомним, 30 июня этот законопроект был отклонен, поскольку не набрал необходимого количества голосов за. Согласно регламенту парламента, вернуться к рассмотрению документа Жогорку Кенеш вправе только через шесть месяцев. Однако депутатский корпус грубо нарушил законодательство и внес вопрос в повестку дня спустя всего несколько дней.

97 нардепов поддержали документ. Против выступили только пять.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/204917/
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