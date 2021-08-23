В режиме онлайн. События в Афганистане стали предметом встречи лидеров ОДКБ

Лидеры стран ОДКБ проводят внеплановую видеоконференцию в связи с событиями в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС.

Сессия проходит в режиме видеоконференции под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Решение о ее проведении принято на фоне последних событий в Афганистане. В повестке дня вопросы обеспечения безопасности государств — членов ОДКБ в контексте событий в Афганистане.

Лидеры стран также обсуждают эффективное совместное реагирование на возможные трансграничные вызовы и угрозы.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана.

ОДКБ — международная организация по вопросам безопасности, участниками которой являются в настоящее время шесть государств: Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году в Ташкенте.