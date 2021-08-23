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Власть

Автомобили, деньги и орден «Манас» получили призеры Олимпиады в Токио

Президент Садыр Жапаров наградил серебряных призеров Олимпиады в Токио Айсулуу Тыныбекову и Акжола Махмудова орденом «Манас» II степени. Они также получили по 10 миллионов сомов и автомобили марки Toyota RAV-4.

Мээрим Жуманазарова награждена орденом «Манас» III степени, сертификатом на 7 миллионов сомов и автомобилем Toyota RAV-4.

Ранее Садыр Жапаров заверил, что развитие спортивной инфраструктуры, спорта высших достижений и массового спорта будет неотъемлемой задачей государства.

Кыргызстанцы завоевали на Играх три медали: бронзовую — Мээрим Жуманазарова, серебряные — Акжол Махмудов и Айсулуу Тыныбекова.

Эти награды кыргызстанцы ждали долгие годы. Отметим, 13 лет назад на Олимпиаде-2008 в Пекине серебро Кыргызстану принес Канат Бегалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204766/
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