Спорт

Кубок Азии. Акжол Махмудов встретился с членами сборной Кыргызстана

Акжол Махмудов встретился с членами национальной сборной Кыргызстана по футзалу. Об этом сообщает Ассоциация футзала КР.

Боец пожелал команде успехов на предстоящем Кубке Азии и рассказал о своем опыте, подготовке и мотивации в спорте.

Напомним, что Кубок Азии по футзалу пройдет в Индонезии с 27 января по 7 февраля 2026 года, в нем примут участие 16 команд.

Наши спортсмены будут выступать в группе «А» вместе со сборными Индонезии, Ирака и Южной Кореи.

Акжол Махмудов — двукратный призер Олимпийских игр (Токио и Париж).
