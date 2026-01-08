Кубок Азии. Акжол Махмудов встретился с членами сборной Кыргызстана

Акжол Махмудов встретился с членами национальной сборной Кыргызстана по футзалу. Об этом сообщает Ассоциация футзала КР.
Боец пожелал команде успехов на предстоящем Кубке Азии и рассказал о своем опыте, подготовке и мотивации в спорте.
Напомним, что Кубок Азии по футзалу пройдет в Индонезии с 27 января по 7 февраля 2026 года, в нем примут участие 16 команд.
Наши спортсмены будут выступать в группе «А» вместе со сборными Индонезии, Ирака и Южной Кореи.
Акжол Махмудов — двукратный призер Олимпийских игр (Токио и Париж).