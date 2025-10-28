23:02
Спорт

Определился соперник Акжола Махмудова на турнире по борьбе лиги Поддубного

Определился соперник Акжола Махмудова на международном турнире по борьбе лиги Поддубного. Об этом сообщается на сайте турнира.

Кыргызстанец выступит на десятом турнире лиги Поддубного (PWL-10), который пройдет 8 ноября в Москве.

Махмудов будет бороться в весовой категории до 82 килограммов, его соперником станет Айк Мнацаканян из Болгарии.

Болгарин является двухкратным бронзовым призером чемпионатов мира и Европы.

Махмудов и Мнацаканян уже дважды боролись на турнирах PWL. Между собой борцы встречались три раза. Общий счет их противостояний 2:1 в пользу Махмудова.
Ссылка: https://24.kg/sport/348886/
