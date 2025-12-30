23:16
Актер Идрис Эльба посвящен в рыцари Ордена Британской империи

Актер Идрис Эльба и фигуристы Джейн Торвилл и Кристофер Дин посвящены в рыцари (и даму) Ордена Британской империи, пишет BBC News.

Джейн Торвилл и Кристофер Дин выиграли олимпийское золото в парном фигурном катании в 1984 году, а также побеждали на четырех чемпионатах мира и четырех чемпионатах Европы. Титулы рыцаря и дамы они получили и за спортивные заслуги, и за общественную деятельность.

Идрис Эльба, теперь — сэр Идрисса, известен, в частности, по ролям Нельсона Манделы в фильме «Мандела: долгий путь к свободе» и детектива Джона Лютера в сериале «Лютер», но рыцарский титул получил за благотворительность: его фонд Elba Hope Foundation помогает детям.
