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Власть

Ситуация в Афганистане. Лидеры стран ОДКБ проведут видеоконференцию

Лидеры стран ОДКБ 23 августа проведут видеоконференцию, чтобы «сверить часы» на фоне ситуации в Афганистане. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, открывая встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.

«Конечно, сейчас один из наиболее актуальных вопросов — это вопрос безопасности, особенно в связи с событиями, которые сейчас развиваются в Афганистане. Мы в понедельник, надеюсь, соберемся в режиме видеоконференции в рамках ОДКБ, просто «сверим часы», — сказал российский лидер.

Он напомнил, что также еще предстоит работа в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества «в плановом порядке» в середине сентября.

В ОДКБ, напомним, входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Следующий саммит организации пройдет в этом году в Таджикистане.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204725/
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