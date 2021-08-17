Инвентаризация законов. В Бишкеке проходит обсуждение предварительных итогов

В Бишкеке проходит круглый стол по обсуждению предварительных итогов инвентаризации законов «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления» и «О гарантиях и свободе доступа к информации».

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По словам председателя Наблюдательного совета ОО «Кыргызская ассоциация женщин-судей» Чынары Айдарбековой, то, что процесс происходит вместе с представителями гражданского общества, является важной частью обсуждений.

«Законы — это особая рамка, которая закрепляет права и свободы, права и обязанности как госорганов, так и граждан. В этом процессе важно найти баланс. Государственные органы должны будут своевременно реагировать на обращения граждан и это право должно быть полностью реализовано», — подчеркнула она.

Отмечается, что подобная масштабная инвентаризация проходит в Кыргызстане первый раз.