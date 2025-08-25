15:05
Власть

Ряду госорганов вручены ключи от служебного транспорта

Председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев вручил ключи от новых автомобилей и специальной техники Министерству энергетики, Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Министерству внутренних дел и ряду других государственных органов.

Он поздравил собравшихся с наступающим Днем независимости республики и с приобретением новых автомобилей, а также отметил ряд изменений, произошедших в стране за последние годы.

«Кыргызское государство за последние 5 лет взяло курс на быстрое и устойчивое развитие. В этом году мы стали страной-участницей ЕАЭС, в которой ВВП страны стабильно сохраняет темпы роста более 10 процентов. Темпы роста за последние 7 месяцев составили 11,5 процента. 2025 год стал историческим годом, когда были полностью решены вопросы границ. Этот год также станет историческим для нашего бюджета, потому что мы прогнозируем, что к концу года наш консолидированный бюджет превысит 1 триллион сомов», — сказал он.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что во всех отраслях наблюдается развитие, выделив происходящие реформы и изменения в Министерстве энергетики.

«Энергетика Кыргызстана находится под особым контролем государства. Например, если в 2021 году на энергетическую отрасль было выделено 14,8 миллиарда сомов, то в 2024 году вместе с капитализацией было выделено 91,3 миллиарда сомов.

Стартовал крупный государственный и даже центральноазиатский проект — Камбар-Атинская ГЭС-1. Последний гидроагрегат Токтогульской ГЭС отправлен на реконструкцию. Заменены четыре гидроагрегата Ат-Башинской ГЭС. 3-й агрегат Уч-Коргонской ГЭС передан на модернизацию. Начались работы по обновлению Камбар-Атинской ГЭС-2. Завершен проект КАСА-1000. Реализуется ряд проектов с использованием возобновляемых источников энергии. В этом году по стране будет введено в эксплуатацию 18 малых ГЭС. Благодаря такой масштабной работе и тому, что энергетическая отрасль находится под поддержкой и строгим контролем государства, потери электроэнергии из года в год сокращаются», — сказал он.

Председатель кабмина также отметил, что государство стало привлекательным для инвесторов, в результате чего в страну начали прибывать инвесторы, готовые вкладывать крупные средства.

«В энергетической отрасли предприниматели из братской Турции выразили заинтересованность в строительстве Казарманского и Суусамыр-Кокомеренского каскадов, в связи с чем в Кыргызстане в 2024 году была создана компания «Центральноазиатский инвестиционный холдинг». Общая мощность каскадов составляет 2 тысячи 200 МВт. Инвестор подписал соглашение о вложении более $6 миллиардов в качестве инвестиций», — сказал он.

Отметим, что госорганам переданы 30 автомобилей марки «Шевроле» кыргызского производства. Также передано 33 единицы специальной техники, из которых 21 единица — предприятию «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», а 12 единиц — предприятию «Кыргызкомур».
