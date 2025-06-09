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Власть

Кыргызстан обновил порядок принятия правовых актов в госорганах

В Кыргызстане утвердили новый порядок принятия правовых актов в государственных органах. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Документ регулирует порядок утверждения нормативных правовых актов, обеспечивая прозрачность и эффективность процесса. В частности, уточняется, что проекты актов министерств и ведомств не подлежат рассмотрению в администрации президента, если есть заключение Министерства юстиции.

Министерства, комитеты и административные ведомства обязаны руководствоваться новым порядком при подготовке и принятии правовых актов. Остальным госорганам рекомендовано также следовать установленному регламенту.

Постановление вступит в силу 16 июня 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331944/
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