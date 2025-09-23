11:19
Власть

Минюст предлагает признать утратившими силу 47 законов

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша в первом чтении одобрил проект закона «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кыргызской Республики».

Как сообщил заместитель министра юстиции Кубан Казаков, проведена инвентаризация законов, принятых с 1990 по 2010 год. В результате предлагается признать утратившими силу 47 нормативных правовых актов, которые на данный момент уже потеряли свою актуальность.

По словам чиновника, из предлагаемых законов:

  • 13 касаются отчетов об исполнении республиканского бюджета;
  • 20 связаны с вопросами амнистии;
  • 9 являются толкованием законов, которые уже прекратили свое действие;
  • 5 связаны с ратификаций соглашений и налоговыми декларациями.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344513/
