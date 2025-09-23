Минюст предлагает признать утратившими силу 47 законов

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша в первом чтении одобрил проект закона «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кыргызской Республики».

Как сообщил заместитель министра юстиции Кубан Казаков, проведена инвентаризация законов, принятых с 1990 по 2010 год. В результате предлагается признать утратившими силу 47 нормативных правовых актов, которые на данный момент уже потеряли свою актуальность.

По словам чиновника, из предлагаемых законов: