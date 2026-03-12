Депутат выступила против сокращения сроков рассмотрения обращений граждан. Об этом Гуля Кожокулова заявила сегодня на заседании ЖК при обсуждении проекта закона «О порядке рассмотрения обращений граждан».

Напомним, законопроектом предлагается сокращение сроков рассмотрения обращений граждан госорганами с 14 до 10 рабочих дней.

Нардеп отметила, что с каждым годом растет количество жалоб от населения в госорганы.

«Раньше срок рассмотрения был один месяц, потом сократили до 14 дней, теперь предлагаем сократить до 10 дней. Сколько бы мы ни говорили о развитии цифровизации, но иногда госорганам нужно время, чтобы подготовить ответ, или требуется дополнительная проверка. А если принять закон, госорганы будут торопиться с ответами, начнутся формальные отписки без надлежащей проверки. Поэтому я выступлю против законопроекта», — добавила она.

Гуля Кожокулова поинтересовалась мнением Генпрокуратуры по данному документу. Замгенпрокурора Залкарбек Акназаров заметил, что ведомство дало отрицательное заключение на данный законопроект.