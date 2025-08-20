Индекс доверия населения к госорганам Кыргызстана достиг рекордного уровня

По итогам первого полугодия 2025-го совокупный Индекс доверия населения (ИДН) в Кыргызской Республике составил 42,8 балла, что стало наивысшим значением за весь период наблюдений. Такие данные предоставил Национальный институт стратегических инициатив при президенте на основе опроса Национального статистического комитета.

Индекс доверия оценивается в баллах — от −100 до +100. Чем выше балл, тем больше доверие. Опрос провели во всех регионах страны среди 3,6 тысячи человек в возрасте от 18 до 75 лет.

Респондентам задавали три вопроса:

насколько вы доверяете определенному госоргану;

как оцениваете уровень коррупции в нем;

как в целом оцениваете его деятельность.

В сравнении с данными за второе полугодие 2024 года ИДН увеличился на 3,6 балла. Нарынская (54,6 балла), Иссык-Кульская (53 балла) и Баткенская (51 балл) области сохранили ведущие позиции по уровню доверия к органам исполнительной власти. Однако наблюдаются незначительное снижение в сравнении с результатами 2024 года.

Наименьшие значения по доверию зафиксировали в Бишкеке (31,4 балла) и Чуйской области (31,7 балла).

Стоит отметить, что из органов государственной власти люди больше доверяют:

мэриям городов Бишкека и Оша (59,3 балла);

полпредам президента в областях (57,1 балла);

органам местного самоуправления городов областного, районного значения и айыльных аймаков (54,9 балла).

Высокий уровень доверия также у Министерства чрезвычайных ситуаций (52,9 балла). Самый низкий показатель у Министерства здравоохранения — 33,6 балла, однако наблюдается улучшение на 10,6 балла.

В разрезе частных компонентов ИДН следующие результаты:

Индекс личного доверия граждан к государству достиг 49,5 балла, установив новый рекорд.

Индекс восприятия коррупции вырос до 35,2 балла — это свидетельствует о снижении коррупционных рисков, однако данный показатель остается самым слабым звеном.