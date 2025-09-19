Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на решение

Зачем люди идут в горы? Ответ на это у каждого покорителя вершин свой. Кто-то за острыми ощущениями, кто-то за своим потерянным «я», кто-то пробует на прочность свои физические возможности, а кто-то просто из любви к горам.

Своя причина, несомненно, была и у трагически погибшей на пике Победы (наивысшая точка горной системы Тянь-Шань. — Прим. 24.kg) 47-летней российской альпинистки Натальи Наговициной. Но пересказывать ее историю, объяснять, почему все попытки ее спасти провалились, мы не будем. Как и разбирать случившееся с позиции сослагательного наклонения — ах, если бы. А поговорим на другие, не менее актуальные темы.

Кто в Кыргызстане должен отвечать за безопасность, какие страховочные пакеты есть для альпинистов, кто дает добро на покорение семитысячников, есть ли спасатели, способные работать на такой высоте?

И главное — почему до сих пор в горной стране нет современных вертолетов, способных эвакуировать попавших в беду?

Здесь вам не равнина, тут климат иной

«Нетронутые ущелья. Кристально чистые высокогорные озера. Стремительные горные реки. Редкие виды животных и растений. Высокие горы, великолепные перевалы и красивые альпийские озера, тысячи горных троп. Для любителей активного отдыха эта центральноазиатская страна подойдет идеально», — описывает Кыргызстан один известный среди путешественников портал.

Эмоции и восхищение сопровождают красочные иллюстрации. Действительно, мало какая из стран может похвастаться таким великолепием природы.

В Кыргызстане горы занимают 90 процентов территории. Здесь три пика высотой более 7 тысяч метров, 30 — шеститысячников, 40 — пятитысячников.

Горный туризм своим профилем выбрали 200 туристических компаний.

Несмотря на такие цифры, составляющая туризма в ВВП страны низкая. По данным Нацстаткома, показатель в первой половине 2025 года составил 4,3 процента. Это на 0,4 процента больше, чем в 2024-м. Но если сравнивать с другими странами, живущими за счет туризма, это мизер.

В Непале, например, доля туризма в ВВП равна 8 процентам.

Кыргызстан зарабатывать на любви туристов к лазанию по горам пока не умеет или не хочет.

Как рассказали 24.kg в Федерации альпинизма Кыргызстана, власти стали прислушиваться к любителям гор только после трагедии с Натальей Наговициной.

Так, депутат Эмиль Токтошев в соавторстве с коллегами разработал законопроект, куда включили предложения альпинистов. В частности на счет страховки, разрешений на восхождение и специальных спасательных вертолетов.

После долгих споров нардепы согласились с инициативой введения так называемых пермитов (дозволений) на покорение семитысячников. За пример взяли Непал, где восхождение на Эверест стоит $15 тысяч. Цена зависит от маршрута и сезона.

В эту сумму входят транспорт от точки въезда в страну до базового лагеря, проживание в отелях, оплата офицера связи, сбор за вывоз мусора, яки для доставки груза в базовый лагерь и обратно.

Альпинисты предложили ввести аналогичную систему и в Кыргызстане.

Президент федерации, покоритель Эвереста и К2, Эдуард Кубатов в одном из своих интервью подчеркнул — пермиты необходимы. Эти деньги можно направлять на улучшение горной инфраструктуры — уборку мусора на склонах и протягивание перил.

Пермит может получить любой, кто намерен покорить вершины, независимо от физической формы, возраста и навыков. Если у вас нет разряда по альпинизму, но вы фанат гор, а в личном списке есть восхождения, если вы считаете, что способны подняться на 7 тысяч метров над уровнем моря, плюс располагаете нужной суммой, добро пожаловать. Приобретайте разрешение у местных властей и вперед.

Семь раз отмерь, один раз отрежь

Практикующие горный туризм напоминают, что восхождение — это ответственность альпиниста и выступать гарантом безопасности в этом случае не может никто, включая туристические компании, продавшие тур.

В зону ответственности турфирм входит:

обеспечить группу палатками в базовых лагерях;

проконтролировать прокладку веревок, так называемых перил (для этого компания нанимает профессиональных альпинистов — Roop team);

питание.

Далее альпинист связывается с профессиональным гидом, который поведет его на пик. С ним обговаривается маршрут, физическое состояние, уровень готовности. Гид идет в команде портеров или шерпов, как их называют в Гималаях. Это люди, которые несут часть багажа альпиниста. Снаряжение, отметим, очень тяжелое.

Альпинист может либо сам нанять гида и портеров, либо запросить услугу в туристической фирме, если такая опция есть.

В Федерации рассказали алгоритм. Итак, с проводником альпинист обсуждает трассу, насколько она тяжелая, какая у нее категория сложности. А тот, в свою очередь, узнает у альпиниста послужной список, разряд. Бывает так, что гиды отказываются сопровождать. Но запретить восходить не может никто.

Эдуард Кубатов считает, что пермит на покорение семитысячников должны получать альпинисты с первым разрядом. Чтобы не повторилась история россиянки или иранских альпинистов, также погибших при штурме пика Победы. Все они имели второй и третий разряды.

Еще одно необходимое условие — наличие страховки. В ее стоимость должна входить и операция по возможному спасению альпиниста. Если нет страховки или она неполная, о восхождении придется забыть.

К любому горному походу, пусть даже на сравнительно небольшую вершину, надо готовиться тщательно. Горы не прощают халатности и позерства. Опытные альпинисты об этом знают и предупреждают новичков — не рискуй, не уверен в своих силах, лучше останься на равнине.

Правда, как не готовься, просчитать все невозможно, тем более в горах, где ты один на один с дикой природой.

Чтобы минимизировать риск и максимально обезопасить себя, альпинисты приобретают страховку. В нее входит и эвакуация.

Проводить спасательную операцию может только отряд альпинистов на специальных легких вертолетах, способных подниматься на большую высоту. Но в Кыргызстане таких нет. «Ак-Сай Тревел», например, арендует геликоптеры у Минобороны. Но эта техника тяжелая, военная и совершенно неманевренная в горных условиях.

Когда Наталью Наговицину пытались вытащить из снежного плена пика Победы, задействовали МИ-8. Все закончилось его жесткой посадкой.

А легких еврокоптеров, способных подниматься на высоту более 6 тысяч метров, в Кыргызстане нет. Хотя предложения поступали и у нас давно могли бы быть работать такие машины, управляемые пилотами-ассами. Но! Все уперлось в устаревшее, с нелепыми требованиями законодательство. Например, в нем прописано, что рядом с иностранным пилотом должен обязательно присутствовать летчик-кыргызстанец, даже если он в операциях по спасению альпинистов совершенный профан. Зачем — неизвестно.

Представители Федерации альпинизма КР предлагают переписать закон и допустить легкую авиацию с обученными профессионалами из Европы к полетам в Кыргызстане.

К слову, нормативно-правовые акты, регулирующие полеты в горах, последний раз обновляли в 1987 году.

Вместо выводов

Гибель Натальи Наговициной обнажила проблемы горного туризма и альпинизма в стране. Об этом заговорили сразу все и громко.

После трагедии вдруг выяснилось, что закона, по которому следует жить и развиваться горному туризму и альпинизму, просто нет.

За его разработку взялся, как говорилось выше, депутат Эмиль Токтошев. Документ вынесли на общественное обсуждение.

Бесспорно, закон нужен. Но если никто из субъектов не будет его соблюдать, он превратится в очередную «декларацию о намерениях» для одних и в способ заработка быстрых денег для других.