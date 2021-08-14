Мэр Каракола уволил советника за оскорбительный комментарий в адрес русских

Мэр Каракола Эрмат Джумаев принял решение уволить свою советницу на общественных началах Замиру Оторбаеву за опубликованный в Facebook текст, содержащий оскорбления граждан России. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

По ее данным, глава муниципалитета считает недопустимым комментарий советницы, выразившей в соцсетях мнение, что все россияне ленивы, работают гораздо хуже мигрантов, многие — алкоголики.

В мэрии также отметили — сама Замира Оторбаева сообщила, что уже удалила свои комментарии и извинилась перед всеми, чью честь могла затронуть. Свой поступок она объяснила эмоциональным всплеском. После беседы с Эрматом Джумаевым она написала заявление о сложении полномочий общественного советника по собственному желанию и сдала удостоверение.

Отметим, что широкое обсуждение в соцсетях вызвали два инцидента, произошедшие в Кыргызстане за последнее время, когда на сборах сверстники избили 9-летнего мальчика и пьяный мужчина в бишкекском «Технопарке» набросился на девушку и швырнул в нее калькулятор за то, что она обслуживала его на русском языке.