Кабмин создает корпорацию по производству беспилотных летательных аппаратов

В Кыргызстане решили создать открытое акционерное общество «Транснациональная корпорация «Шумкар». Как пояснили в кабинете министров, она создается в целях реализации инвестиционного проекта по производству систем беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее постановление уже подписал глава кабмина Улукбек Марипов.

ОАО «Транснациональная корпорация «Шумкар» будет со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

Фонду по управлению государственным имуществом при Министерстве инвестиций поручено выступить учредителем транснациональной корпорации «Шумкар», определив его уставный капитал в размере 100 тысяч сомов, разделенных на 1 тысячу штук простых именных акций, номинальной стоимостью 100 сомов одна акция.

ФУГИ также должен утвердить устав нового ОАО по согласованию с уполномоченными органами в сфере оборонной промышленности, военной и гражданской авиации; произвести государственную регистрацию «Шумкара» в органах юстиции; произвести государственную регистрацию учредительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Чиновники совместно с Управлением делами президента должны проработать вопрос о размещении открытого акционерного общества «Транснациональная корпорация «Шумкар» на условиях договора безвозмездного пользования с оплатой коммунальных и эксплуатационных затрат, изыскать по согласованию с комитетом по бюджету и финансам Жогорку Кенеша и выделить 100 тысяч сомов Фонду по управлению государственным имуществом для формирования уставного капитала корпорации.