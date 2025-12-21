В Турции упал третий за неделю беспилотник. Фермеры обнаружили упавший БПЛА в поле около района Маньяс провинции Балыкесир на северо-западе страны, сообщает Haberler.

Дрон, происхождение которого пока не установлено, отправлен в Анкару для технической экспертизы, пишет газета Cumhuriyet.

До этого два дрона упали близ Чанкыры и в районе Измит провинции Коджаэли 15 и 19 декабря. МВД страны заявило, что БПЛА, упавший 19 декабря, был разведывательным и имел российское происхождение.

Ранее Министерство обороны Турции информировало о сбитом беспилотнике над Черным морем.