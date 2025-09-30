Прототип боевого беспилотника CA-1 Europe представили в Германии

Немецкий стартап из Баварии Helsing представил прототип боевого беспилотника CA-1 Europe, сообщает Der Spiegel.

На свою разработку компания смогла собрать около 1,3 миллиарда евро от международных инвесторов. Аббревиатура расшифровывается как combat aircraft. По сути это боевой джет без пилота, но с интегрированным искусственным интеллектом. Collaborative Combat Aircraft будут оказывать поддержку пилотируемым истребителям, занимаясь как разведкой, так и ведением боя для оказания поддержки основному самолету.

Ожидается, что CA-1 Europa будет оснащен системой искусственного интеллекта Centaur, которая позволит ему действовать как самостоятельно, так и в составе роя. Сам беспилотный аппарат описывается как «многоцелевой реактивный самолет, способный развивать высокие дозвуковые скорости».

Таким образом, Helsing вступает в гонку по созданию собственных беспилотников, конкурируя с другими компаниями из США и делает акцент на выстраивании европейской цепочки поставок, которая позволит масштабировать производство и сохранить устойчивость (независимость от экспорта), считают эксперты

БПЛА длиной около 11 метров был разработан всего за несколько месяцев. Он может развивать скорость близкую к скорости звука и лететь так низко, что его трудно обнаружить. Представленный прототип — это машина, которой Helsing планирует в ближайшие годы снабжать в первую очередь европейские военно-воздушные силы.