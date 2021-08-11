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Власть

Рост преступности. В Генпрокуратуре рассказали о раскрываемости

Более половины уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям не раскрыто. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела формирования уголовно-правовой статистики и анализа Генпрокуратуры Эмиль Чамбаев.

По его словам, за шесть месяцев 2021 года в производстве правоохранительных органов находилось 1 тысяча 569 уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, из них раскрыто 710, то есть 45,3 процента.

«За шесть месяцев в производстве правоохранителей было 113 уголовных дел по фактам убийства, из них 88 раскрыто. По фактам причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, зарегистрировано 29 дел, из них 25 раскрыто. В этом году зафиксировано 1 тысяча 416 фактов семейного насилия, из которых раскрыто 1 тысяча 143. Кроме того, в производстве правоохранителей находилось 159 дел по фактам изнасилования, раскрыто 119», — сказал Эмиль Чамбаев.

Представитель надзорного органа добавил, что самое распространенное преступление, которое совершается в Кыргызстане, — кражи. Их зарегистрировано 9 тысяч 353, половину из них правоохранители не раскрыли.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203721/
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