Жириновский остыл и даже готов отправить в Кыргызстан членов своей партии ЛДПР

Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Гульнара-Клара Самат пригласила Владимира Жириновского, который провел акцию протеста у здания дипмиссии, на встречу.

По данным диппредставительства, в ходе встречи стороны обратили внимание на ситуацию, случившуюся в Кыргызстане, связанную с недавним инцидентом в детском развлекательном центре.

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Гульнара-Клара Самат отметила, что подобного рода провокации имеют место быть в любой стране и в данном случае произошедшее событие рассматривается как инцидент на бытовом уровне.

Стороны сошлись во мнении в том, что такая ситуация может быть использована лицами, которые заинтересованы в дестабилизации двусторонних отношений, в связи с чем такие инциденты не могут служить основанием для ухудшения отношений между двумя странами.

Посол напомнила политику, что русский в Кыргызской Республике является официальным языком, который служит языком общения среди представителей всех национальностей и культурным языком общения стран СНГ.

Гульнара-Клара Самат также сообщила Владимиру Жириновскому, что 19 августа в Чолпон-Ате планируется проведение III кыргызско-российского бизнес-форума «Новые вызовы и возможности для бизнес-партнерства в ЕАЭС».

Лидер ЛДПР выразил заинтересованность в участии и предложил однопартийцам посетить Кыргызстан. Он также предложил возобновить проведение Иссык-Кульского форума Чингиза Айтматова для развития культурного общения между государствами Центральной Азии и Россией.

Владимир Жириновский считает необходимым дальнейшее развитие торгово-экономических связей между странами и в целях увеличения российских туристов в Кыргызстане предложил проработать вопрос открытия железнодорожного сообщения из российских городов в Иссык-Кульскую область.

Стороны отметили, что имеющиеся на сегодня двусторонние отношения между государствами носят исключительно дружеский и стратегический характер.

Напомним, в Бишкеке пьяный посетитель набросился на одну из сотрудниц игротеки SMagic, расположенной в здании «Технопарка». Об этом редакции ранее сообщил администратор фирмы Тимур Джунусов. По его словам, клиенту не понравилось, что кассир стала обслуживать его на русском языке. В отношении нападавшего было заведено дело по статье «Мелкое хулиганство» УК КР. ГКНБ вынес ему официальное предостережение.

В июне девятилетнего мальчика избили на сборах в Иссык-Кульской области из-за его религиозной принадлежности.

Российские общественные организации и государственные структуры отреагировали на инциденты и призвали власти Кыргызстана обеспечить русскоязычному населению защиту и безопасность.