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Общество

День Победы. В Москве дипломаты навестили 96-летнего ветерана Ороза Мамыралиева

В преддверии Дня Победы Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат встретилась с ветераном Великой Отечественной войны, председателем Совета ветеранов первого отдела ГУ МВД России по городу Москве Орозом Мамыралиевым. Об этом сообщает дипмиссия.

посольства Кыргызстана в России
Фото посольства Кыргызстана в России

96-летний кыргызстанец Ороз Мамыралиев родом из Токтогула. В 1944 году был отправлен на фронт. Ему было всего 17 лет. Он служил кавалеристом в Белоруссии, дошел до Восточной Пруссии, принимал участие в освобождении Кенигсберга.

Посол отметила, что жизненный путь, героизм и отвага ветеранов Великой Отечественной войны, боровшихся за свободу и мирное небо над головой, являются примером для подражания следующим поколениям.

Она поздравила Ороза Мамыралиева с Днем Победы и вручила символические подарки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193396/
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