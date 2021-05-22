Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в Росавиации

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат встретилась с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта РФ (Росавиация) Александром Нерадько, сообщает дипмиссия.

Уточняется, что основной целью встречи стало обсуждение вопросов увеличения количества регулярных авиарейсов между двумя странами на фоне стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в Кыргызстане и показателя коэффициента заражаемости населения новой коронавирусной инфекцией на уровне ниже 1, что соответствует требованиям российской стороны.

Помимо вопросов регулярного авиасообщения, графика чартерных полетов между государствами с учетом присоединения КР к мобильному приложению «Путешествуй без COVID-19», на встрече были обсуждены вопросы оперативного обмена информацией и возможность расширения географии полетов из Кыргызстана в города России.

«Российской стороной особо подчеркнута необходимость проведения более активной работы со стороны санитарно-эпидемиологической службы КР с российским Роспотребнадзором, а также важность увеличения количества проводимых в КР ПЦР-тестирований на новую коронавирусную инфекцию», — проинформировали в посольстве.