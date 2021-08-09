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Власть

Нельзя наделять участковых функциями проверки бизнеса — это путь к коррупции

Глава Антикоррупционного делового совета при президенте страны Нурипа Муканова выступила с заявлением в связи с инициативой министра экономики и финансов Акылбека Жапарова наделить участковых милиционеров полномочиями по проверке малого и среднего бизнеса.

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Она напомнила, что именно из-за высокой коррумпированности в отделах по борьбе с экономической преступностью и в целом негативного влияния на другие подразделения МВД в 2010 году функции по взаимодействию с бизнес-структурами и расследованию экономических преступлений передали Финансовой полиции. А недавно ликвидировали саму Финполицию и Антикоррупционную службу ГКНБ — из-за высокой коррумпированности этих структур.

«Указанные поручения идут вопреки недавно принятым указам президента Кыргызской Республики «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов» и «О дополнительных мерах по защите бизнеса», где в целях обеспечения конституционных гарантий защиты собственности, стимулирования устойчивого роста экономики, исключения необоснованного вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, а также повышения доверия инвесторов, создания благоприятного инвестиционного климата и деловой среды наложено вето на необоснованное вмешательство правоохранительных, фискальных и контролирующих органов в деятельность субъектов предпринимательства, воспрепятствование предпринимательской деятельности и нарушение законных прав собственников, в том числе из-за невыполнения и невозможности выполнения договорных обязательств», — отметила глава АДС.

По ее данным, рабочие группы в МВД были созданы без участия бизнеса, хотя результат их работы напрямую будет влиять на деятельность бизнеса. АДС при президенте считает, при принятии такого решения по участковым в МВД создается прецедент на благоприятные возможности для коррупционных схем.

Антикоррупционный деловой совет просит милицейских чиновников при принятии решения экономического характера действовать в рамках существующих полномочий МВД.

Участковый должен заниматься исключительно обеспечением общественной безопасности у себя на участке и профилактикой совершения преступлений, а не контролировать субъектов предпринимательской деятельности.

Нурипа Муканова

Напомним, заместитель председателя кабинета министров — министр экономики и финансов Акылбек Жапаров поручил МВД совместно с Налоговой службой подготовить документы для наделения участковых полномочиями выявлять и пресекать нарушения в экономической сфере — лицензионной, разрешительной и других. По данным МВД, для выполнения поручения создана межведомственная рабочая группа. Вопросы расширения полномочий участковых в правоохранительном ведомстве уже обсуждаются.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203479/
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