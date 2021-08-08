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Власть
Сюжеты: Ситуация с «Кумтором», Скандалы с чиновниками

Дело «Кумтора». Бывший президент Аскар Акаев покинул Бишкек и улетел в Москву

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев покинул страну. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что сегодня в 16.35 бывший глава государства улетел рейсом российской авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Бишкек — Москва. По некоторым данным, вместе с ним улетел и его сын Илим.

Напомним, Аскар Акаев прилетел в Бишкек 2 августа. Ранее его объявили в розыск по делу «Кумтора». После того как бывшего президента доставили в ГКНБ, он заключил сделку со следствием. По его словам, он был на допросах несколько раз.

Сегодня в Сети распространили видео, где Аскар Акаев выступил с обращением к кыргызстанцам и попросил прощения за «Кумтор».
Ссылка: https://24.kg/vlast/203449/
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