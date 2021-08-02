Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев прилетел в Бишкек. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что самолет компании «Аэрофлот» приземлился в 15.06. На борту, кроме бывшего главы государства, находился и его сын Илим Акаев.

По предварительным данным, Аскара Акаева допросят в ГКНБ в рамках уголовного дела по «Кумтору».

Ранее глава спецслужб Камчыбек Ташиев сообщил, что бывший президент Аскар Акаев объявлен в розыск за злоупотребление должностным положением при заключении соглашения с канадской компанией «Камеко».