16:10
USD 84.76
EUR 100.89
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Аскар Акаев прилетел в Бишкек

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев прилетел в Бишкек. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что самолет компании «Аэрофлот» приземлился в 15.06. На борту, кроме бывшего главы государства, находился и его сын Илим Акаев.

По предварительным данным, Аскара Акаева допросят в ГКНБ в рамках уголовного дела по «Кумтору».

Ранее глава спецслужб Камчыбек Ташиев сообщил, что бывший президент Аскар Акаев объявлен в розыск за злоупотребление должностным положением при заключении соглашения с канадской компанией «Камеко».

Ссылка: https://24.kg/vlast/202908/
просмотров: 3702
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Кумтора». Аскар Акаев готов сотрудничать со следствием
Дело «Кумтора». Аскара Акаева доставили в ГКНБ
Аскар Акаев возвращается в Бишкек
Задержан иностранец, вербовавший кыргызстанцев на войну
Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий
На железнодорожной таможне пресекли коррупционную схему. Задержан инспектор
При получении взятки задержан заместитель главы Таласской районной администрации
В ГКНБ объяснили свой повышенный интерес к майнинг-фермам
В Бишкеке задержаны два иностранца. Занимались вербовкой в ИГИЛ
У членов ОПГ в квартире нашли фальшивые $6 тысяч 800
Популярные новости
Узбекистанцы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову: Ваши пограничники позорят Кыргызстан Узбекистанцы обратились к Садыру Жапарову: Ваши пограничники позорят Кыргызстан
Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий
ЧС&nbsp;в&nbsp;экономике. Кыргызстанцев призвали подготовиться к&nbsp;пессимистичному сценарию ЧС в экономике. Кыргызстанцев призвали подготовиться к пессимистичному сценарию
Хакеры взломали паспортную систему Беларуси: нашлись данные Курманбека Бакиева Хакеры взломали паспортную систему Беларуси: нашлись данные Курманбека Бакиева
Бизнес
Beeline дарит подарки и&nbsp;приятные бонусы в&nbsp;честь дня рождения! Beeline дарит подарки и приятные бонусы в честь дня рождения!
Нужен быстрый кредит без залога? Тогда вам в&nbsp;&laquo;Керемет Банк&raquo;! Нужен быстрый кредит без залога? Тогда вам в «Керемет Банк»!
Трансплантация печени в&nbsp;Acıbadem Трансплантация печени в Acıbadem
Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со&nbsp;смартфона? Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со смартфона?
2 августа, понедельник
16:00
Талантливый слесарь Таалайбек Сарыбашев. Что известно о новом и. о. мэра Бишкека Талантливый слесарь Таалайбек Сарыбашев. Что известно о...
15:57
Таалайбек Сарыбашев назначен и. о. мэра Бишкека
15:53
Дело «Кумтора». Аскар Акаев готов сотрудничать со следствием
15:42
Олимпиада-2020. Борец из Кыргызстана Акжол Махмудов вышел в финал
15:34
Дело «Кумтора». Аскара Акаева доставили в ГКНБ