Аскар Акаев наконец попросил прощения у кыргызстанцев, но только за «Кумтор»

Бывший президент страны Аскар Акаев, прибывший в Кыргызстан для дачи показаний по делу «Кумтора», выступил с обращением.

По его словам, находясь вдали от родины и наблюдая за событиями, происходящими вокруг «Кумтора», особенно за теми решительными мерами, принимаемыми после октябрьских событий 2020 года, он не мог оставаться в стороне.

Невзирая на то что в Кыргызстане я привлечен к ответственности и был объявлен в розыск, я приехал, чтобы дать показания по делу «Кумтора». Аскар Акаев

Бывший глава государства рассказал, что с первых дней пребывания в Кыргызстане ежедневно ходит на допросы и дает следователям показания.

Аскар Акаев рассказал, как подписывались документу по золотоносному проекту. Он отметил, что после обретения Кыргызстаном независимости перед ним, как президентом, стояла в том числе задача обеспечения страны постоянным надежным источником золотовалютных ресурсов, которым могло стать золото Кумтора.

В декабре 1992 года в Канаде было подписано первое генеральное соглашение по проекту «Кумтор» с канадской корпорацией «Камеко», с этого начался проект.

«Со дня подписания генерального соглашения по «Кумтору» кыргызская сторона шла на многочисленные уступки, в том числе и нарушения в интересах канадской стороны, в ущерб национальным интересам.

Одним из таких фактов является незаконное освобождение правительством КР корпорации «Камеко» от налогов, в том числе за пользование природными ресурсами при подписании генерального соглашения от 1992 года, а также передача управления проектом «Кумтор» канадской стороне. В результате кыргызская сторона оставалась не только без дивидендов, но и без крупных налоговых поступлений в бюджет республики», — рассказал бывший президент.

По его словам, он считает, что это является не только преступной ошибкой правительства, но и его самого.

«Это и моя ошибка как главы государства, поскольку я принимал решение по проекту «Кумтор», слепо доверяя правительству и полагая, что при подписании генерального соглашения интересы Кыргызстана были полностью учтены», — сказал он.

Самой главной своей ошибкой Аскар Акаев назвал дачу согласия правительству на реструктуризацию проекта «Кумтор» в 2003 году.

«Когда изучалось предложение корпорации «Камеко» о реструктуризации проекта «Кумтор», я, как президент страны, ставил правительству задачу войти в новую публичную компанию «Центерра» только в случае справедливого распределения долей. По моим собственным подсчетам, мы должны были владеть долей в «Центерре» не менее 40 процентов, а то и больше. Однако правительство по итогам переговоров с канадской стороной подписало соглашение и Кыргызстан вошел в «Центерру» с долей в 33,33 процента. Позже мне стало известно, что у правительства еще тогда были на руках документы, в том числе заключения международных экспертов, которые рекомендовали правительству варианты реструктуризации на более выгодных для Кыргызстана условиях. Как глава государства, я не должен был давать согласия на реструктуризацию «Кумтора». Но в тот момент правительство убедило меня, что это необходимо», — признался бывший президент.

Уважаемые сограждане! Я искренне прошу прощения за допущенные мною ошибки. За то, что не оправдал надежды кыргызского народа по проекту «Кумтор». Аскар Акаев

По его словам, отсутствие должного контроля за правительством позволило канадским инвесторам получить полный контроль над рудником, они извлекают для себя огромную прибыль, оставив для Кыргызстана мизерные дивиденды и нарастающие из года в год экологические проблемы.

«Учитывая все это, я полностью сотрудничаю со следствием и продолжу это делать. Но как гражданин Кыргызской Республики и как бывший президент я чувствую вину за допущенные мною ошибки и еще раз хочу искренне извиниться перед вами», — сказал Аскар Акаев.

Напомним, в 1992 году правительство возглавлял Турсунбек Чынгышев. Он прославился фразой о том, что «в Кыргызстане не воруют только ленивые и дураки».

В 2003-м правительство возглавлял Николай Танаев. Он, как и Аскар Акаев, после событий 24 марта 2004 года сбежал из Кыргызстана.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбекови первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. По решению суда арестован экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, которые пошли на сотрудничество со следствием. Мера пресечения изменена и Омурбеку Бабанову. Он улетел лечиться за рубеж.