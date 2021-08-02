Аскар Акаев отказался говорить, на каких условиях пошел на сделку со следствием

Бывший президент страны Аскар Акаев вышел с допроса в ГКНБ.
Напомним, по данным пресс-центра ГКНБ, он был доставлен в Бишкек для следственных мероприятий в рамках уголовного дела по «Кумтору».
Аскар Акаев отметил, что рудник начали разрабатывать при его правлении. Он также признал, что у следствия есть претензии к нему.
«Вы знаете, что ко мне есть претензии про проекту. Поэтому я пошел на сделку со следствием, желаю помочь следствию. Для этого я приехал на неделю в Кыргызстан», — сказал бывший глава государства.
Однако Аскар Акаев отказался отвечать на вопросы, на каких условиях он согласился на сделку со следствием и кто дал гарантии, что его не арестуют.
Сегодня в Кыргызстан прилетел бывший президент Аскар Акаев. Его допросили в рамках уголовного дела по «Кумтору». На место прибыл глава ведомства Камчыбек Ташиев.
Пресс-центр ГКНБ сообщил, что в рамках расследования дела по «Кумтору» межведомственной следственной группой Аскар Акаев был объявлен в розыск. Бывший глава государства наряду с другими высокопоставленными чиновниками был привлечен к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении генерального соглашения по проекту «Кумтор» в 1992 году, внесении в него изменений в 1994-м, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией «Камеко» в 2003 году.