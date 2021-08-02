Аскар Акаев отказался говорить, на каких условиях пошел на сделку со следствием

Бывший президент страны Аскар Акаев вышел с допроса в ГКНБ.

Напомним, по данным пресс-центра ГКНБ, он был доставлен в Бишкек для следственных мероприятий в рамках уголовного дела по «Кумтору».

Аскар Акаев отметил, что рудник начали разрабатывать при его правлении. Он также признал, что у следствия есть претензии к нему.

«Вы знаете, что ко мне есть претензии про проекту. Поэтому я пошел на сделку со следствием, желаю помочь следствию. Для этого я приехал на неделю в Кыргызстан», — сказал бывший глава государства.

Однако Аскар Акаев отказался отвечать на вопросы, на каких условиях он согласился на сделку со следствием и кто дал гарантии, что его не арестуют.

Сегодня в Кыргызстан прилетел бывший президент Аскар Акаев. Его допросили в рамках уголовного дела по «Кумтору». На место прибыл глава ведомства Камчыбек Ташиев.