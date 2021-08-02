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Власть

В таможенный реестр включили объекты интеллектуальной собственности

В таможенный реестр включили объекты интеллектуальной собственности. С предложением выступили, как пояснили в кабинете министров, в Министерстве экономики и финансов.

Согласно разработанному положению, за регистрацию объектов интеллектуальной собственности в таможенном реестре взимается сбор за следующие действия:

  • регистрация каждого из объектов интеллектуальной собственности — 1 тысяча 330 сомов;
  • продление срока действия регистрации объектов интеллектуальной собственности — 410 сомов.

Уточняется, что за продление срока действия защиты заявитель обязан уплатить сбор в размере 250 сомов.

Заявка на регистрацию объекта интеллектуальной собственности в таможенном реестре подается правообладателем или лицом, представляющим его интересы. Документы можно подать в электронном формате.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202869/
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