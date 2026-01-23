14:09
Реестр контролируемых лиц. КР просит Россию упростить процедуру выхода из него

Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Алмаз Имангазиев 22 января принял участие в первой встрече заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии и России, состоявшейся в Москве.

Встреча была организована по инициативе российской стороны в целях обсуждения механизма реализации Плана совместных действий на 2025-2027 годы, принятого на втором саммите «Центральная Азия- Россия» в городе Душанбе 9 октября 2025 года, а также реализации инициатив, выдвинутых главами государств в рамках данного мероприятия. На переговорах также участвовали заместители руководителей федеральных министерств и ведомств России.

В ходе своего выступления Имангазиев отметил нацеленность кыргызской стороны на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в рамках формата «Центральная Азия — Россия» по всем вопросам общей региональной повестки. Он подчеркнул, что союзнические отношения между странами декларируют необходимость обеспечения региональной безопасности, наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития транспортной взаимосвязанности, укрепления связей в культурно-гуманитарной сфере и других направлениях.

В рамках реализации инициативы президента КР С.Н.Жапарова по снятию барьеров и ограничений, существующих между странами и препятствующих развитию торговли, грузоперевозок, свободному передвижению трудящихся граждан, заместитель министра обратил отдельное внимание на миграционную повестку.

На полях мероприятия также состоялась отдельная встреча Имангазиева с представителем миграционной службы Министерства внутренних дел РФ. В ходе нее обсуждены вопросы о порядке въезда, пребывания и осуществления трудовой деятельности граждан Кыргызстана в России.

Обращено внимание, что граждане, включенные в реестр контролируемых лиц, сталкиваются с трудностями при исключении из данного реестра из-за отсутствия четко регламентированного пошагового механизма. В этой связи выражена просьба рассмотреть возможность нормативно-правового закрепления порядка исключения из реестра без необходимости покидать территорию Российской Федерации.

Кроме этого, учитывая запуск пилотного проекта в Москве и Московской области по цифровому миграционному учету для безвизовых трудовых мигрантов через приложение «Амина», отмечена важность его распространения и в других крупных городах Российской Федерации.
Бизнес
