Экономика

Страховых брокеров и актуариев КР внесут в платный государственный реестр

Страховых брокеров и актуариев Кыргызстана внесут в платный государственный реестр. Соответствующее постановление кабинета министров подписал Адылбек Касымалиев.

Документом утвержден порядок ведения госреестра профессиональных участников страхового рынка и вводится обязательная регистрация для актуариев и страховых брокеров, без которой осуществление деятельности на территории страны станет незаконным.

За включение в реестр определены фиксированные платежи. Разовый сбор за регистрацию или перерегистрацию составит 10 расчетных показателей (1 тысячу сомов). Такую же сумму профессиональные участники рынка должны будут выплачивать ежегодно за поддержание актуальных сведений в государственной базе данных.

В случае смерти актуария, ликвидации компании или отсутствия реальной работы в течение года регистрацию аннулируют. Также поводом для исключения из реестра может стать трехкратное нарушение профильного законодательства.
