Хакеры взломали паспортную систему Беларуси: нашлись данные Курманбека Бакиева

Группа хакеров взломала паспортную систему Беларуси и выложила в Telegram данные на некоторых политиков.

Анонимные хакеры из «Киберпартизан» утверждают, что взломали паспортную систему страны. В распоряжении хакеров оказались данные миллионов белорусов, включая «скрытые записи» о руководстве силовых структур, людях из близкого окружения Александра Лукашенко, сотрудниках КГБ и разведчиках в Евросоюзе. Там также есть паспортные данные и бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Он был свергнут 7 апреля 2010 года и сбежал из республики в Минск.

Фото из паспортной системы Беларуси. Гражданин Республики Беларусь Курманбек Бакиев

Данные утекли из информационной системы «Паспорт». Она обслуживает паспортно-визовые службы уровня ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов, а также подчиненных им подразделений паспортно-визовой службы территориальных органов внутренних дел Беларуси. Систему создало минское предприятие «Тодес» по заказу МВД. Сообщается, что «Тодес» разрабатывает аналогичные информационные системы для силовиков Казахстана.

Напомним, власти КР периодически заявляют, что намерены экстрадировать Курманбека Бакиева на родину для привлечения к уголовной ответственности.