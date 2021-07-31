12:54
USD 84.76
EUR 100.89
RUB 1.16
Власть

Хакеры взломали паспортную систему Беларуси: нашлись данные Курманбека Бакиева

Группа хакеров взломала паспортную систему Беларуси и выложила в Telegram данные на некоторых политиков.

Анонимные хакеры из «Киберпартизан» утверждают, что взломали паспортную систему страны. В распоряжении хакеров оказались данные миллионов белорусов, включая «скрытые записи» о руководстве силовых структур, людях из близкого окружения Александра Лукашенко, сотрудниках КГБ и разведчиках в Евросоюзе. Там также есть паспортные данные и бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Он был свергнут 7 апреля 2010 года и сбежал из республики в Минск.

из паспортной системы Беларуси
Фото из паспортной системы Беларуси. Гражданин Республики Беларусь Курманбек Бакиев

Данные утекли из информационной системы «Паспорт». Она обслуживает паспортно-визовые службы уровня ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов, а также подчиненных им подразделений паспортно-визовой службы территориальных органов внутренних дел Беларуси. Систему создало минское предприятие «Тодес» по заказу МВД. Сообщается, что «Тодес» разрабатывает аналогичные информационные системы для силовиков Казахстана.

Напомним, власти КР периодически заявляют, что намерены экстрадировать Курманбека Бакиева на родину для привлечения к уголовной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202792/
просмотров: 708
Версия для печати
Материалы по теме
Сроки и стомость изготовления паспортов напомнили в Минцифрового развития
World Prison Brief определила тройку стран с наибольшим числом заключенных
Задержан экс-ответсекретарь комиссии по вопросам гражданства при президенте
Незаконная выдача паспортов. Задержан бывший глава департамента ГРС
Ситуация с «Кумтором». Аскар Акаев и Курманбек Бакиев опять объявлены в розыск
Орхан Инанды имеет право на консульскую защиту посольства Кыргызстана в Турции
Кыргызстанка пыталась вылететь в Турцию по паспорту своей сестры. Ее задержали
В Кыргызстане выдано 41,5 тысячи биометрических загранпаспортов
Жители Джалал-Абада не могут поменять паспорта из-за халатности работников загса
Мошенники распространяют вирусы для Android под видом Minecraft
Популярные новости
Вот такая борьба с&nbsp;коррупцией. СМИ нашли бизнес чиновника Акылбека Жапарова Вот такая борьба с коррупцией. СМИ нашли бизнес чиновника Акылбека Жапарова
136 лет тюрьмы. В&nbsp;чем обвиняют бывшего президента Алмазбека Атамбаева 136 лет тюрьмы. В чем обвиняют бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбека Бабанова госпитализировали в&nbsp;частную клинику Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова госпитализировали в частную клинику
ЧС&nbsp;в&nbsp;экономике. Кыргызстанцев призвали подготовиться к&nbsp;пессимистичному сценарию ЧС в экономике. Кыргызстанцев призвали подготовиться к пессимистичному сценарию
Бизнес
Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со&nbsp;смартфона? Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со смартфона?
Хочу работать. Куванычбек Конгантиев о&nbsp;том, зачем нужен мандат депутата БГК Хочу работать. Куванычбек Конгантиев о том, зачем нужен мандат депутата БГК
В&nbsp;Джамму и&nbsp;Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт В Джамму и Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт
Как отправить денежный перевод в&nbsp;Россию без комиссии и&nbsp;без лимитов? Как отправить денежный перевод в Россию без комиссии и без лимитов?
31 июля, суббота
12:52
В правила благоустройства городов необходимо включить сохранение биоразнообразия В правила благоустройства городов необходимо включить с...
12:34
Хакеры взломали паспортную систему Беларуси: нашлись данные Курманбека Бакиева
12:22
В Кыргызстане отмечается крайне низкая выявляемость пациентов с гипертонией
12:07
Для зараженных COVID-19 свободны 867 коек в медучреждениях Бишкека
11:59
С думой о народе. Садыр Жапаров опубликовал пост впервые за три месяца