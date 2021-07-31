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Власть

Закон о фейках. Пресс-служба ЖК распространила недостоверную информацию

Эксперты Института Медиа Полиси считают, что заявление пресс-службы Жогорку Кенеша о том, что принятие закона «О защите от недостоверной (ложной) информации» соответствует регламенту, бездоказательным.

По их словам, пресс-служба ссылается на нормы пунктов 1, 2 части 2 статьи 62 Закона «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», где указано, что парламент может согласиться с возражениями по возвращенному президентом закону или не согласиться и одобрить его в ранее принятой редакции (преодоление вето).

Однако пресс-служба не цитирует в целом статью закона, чем искажает данную нормы, а именно части 1, саму часть 2 и пункт 3 части 2 статьи 62 вышеуказанного закона.

Там сказано, что торага не позднее двух рабочих дней со дня получения закона с возражениями президента направляет их в ответственный комитет, фракциям, экспертной службе. После изучения предложений фракций, заключения экспертной службы в срок не более 10 рабочих дней выносит одно из следующих решений:

  • согласиться с возражениями президента;
  • не согласиться с возражениями президента и одобрить закон в ранее принятой редакции (преодоление вето);
  • образовать согласительную группу для выработки согласованного варианта закона.

31 мая постановлением Жогорку Кенеша такая группа была создана для выработки согласованного варианта закона (решение депутатами было принято с нарушением вышеуказанных сроков. — Прим. 24.kg).

«Пресс-служба далее указывает, что «если Жогорку Кенеш по результатам рассмотрения возражения президента не примет одно из решений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, только тогда закон считается отклоненным». Но это ложный вывод, поскольку, как указано выше, депутаты из трех действий, предусмотренных частью 2 статьи 62 вышеуказанного закона, выбрали одно: образование согласительной группы для выработки согласованного варианта закона. Депутаты таким образом отказались от двух других решений. Следующим этапом выбранного пути, согласно нормам закона, является исключительно рассмотрение проекта закона, подготовленного согласительной группой», — отметили в ИМП.

Как известно, это рассмотрение состоялось 30 июня и при голосовании законопроект не получил должного числа голосов для его принятия. «Вывод пресс-службы ЖК о том, что в связи с неодобрением ЖК проекта закона «О защите от ложной и недостоверной информации» необходимо было поставить на голосование закон в ранее принятой редакции также является беспочвенным. В случае отклонения проекта закона Жогорку Кенеш может приступить к его повторному рассмотрению не ранее шести месяцев со дня принятия решения об отклонении», — подчеркнули эксперты.

Таким образом, повторное рассмотрение законопроекта, согласно нормам закона, могло произойти никак не ранее января 2022 года. Соответственно, решение Жогорку Кенеша от 28 июля по законопроекту — незаконно.

Из заключения Института Медиа Полиси

28 июля Жогорку Кенеш принял скандальный законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации», грубо нарушив регламент.

Напомним, 30 июня этот законопроект был отклонен, поскольку не набрал необходимого количества голосов за. Согласно регламенту парламента, вернуться к рассмотрению документа Жогорку Кенеш вправе только через шесть месяцев. Однако депутатский корпус грубо нарушил законодательство и внес вопрос в повестку дня спустя всего несколько дней.

97 нардепов поддержали документ. Против выступили только пять.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202740/
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