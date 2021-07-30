Первая сессия БГК началась с опозданием

Первая очередная сессия Бишкекского городского кенеша 28-го созыва началась с опозданием. По регламенту она должна открыться в 9.00, но депутаты приступили к работе только в 9.38.

Отметим, что опоздания были привычными для прошлого созыва, сессии начинались как минимум на час позже.

Право ведения первой сессии, согласно действующему законодательству, предоставляется старейшему депутату. В нынешнем созыве им является Олег Попиков из фракции «Онугуу-Прогресс».

Депутатам вручат удостоверения и значки, после чего каждый из них произнесет клятву.

На повестке дня стоят организационные вопросы, касающиеся создания постоянных комиссий, избрания председателя БГК и его заместителя.

Напомним, повторные выборы прошли 11 июля. Семипроцентный порог преодолели шесть политических партий. Мандаты распределились следующим образом: «Эмгек» — 11, «Ата Журт Кыргызстан» — 9, «Ишеним» — 8, «Ынтымак» — 7, «Онугуу-Прогресс» — 5, «Социал-демократы» — 5.