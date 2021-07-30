10:19
USD 84.79
EUR 100.70
RUB 1.16
Власть

Первая сессия БГК началась с опозданием

Фото 24.kg. Первая очередная сессия Бишкекского городского кенеша 28-го созыва

Первая очередная сессия Бишкекского городского кенеша 28-го созыва началась с опозданием. По регламенту она должна открыться в 9.00, но депутаты приступили к работе только в 9.38.

Отметим, что опоздания были привычными для прошлого созыва, сессии начинались как минимум на час позже.

Право ведения первой сессии, согласно действующему законодательству, предоставляется старейшему депутату. В нынешнем созыве им является Олег Попиков из фракции «Онугуу-Прогресс».

Депутатам вручат удостоверения и значки, после чего каждый из них произнесет клятву.

На повестке дня стоят организационные вопросы, касающиеся создания постоянных комиссий, избрания председателя БГК и его заместителя.

Напомним, повторные выборы прошли 11 июля. Семипроцентный порог преодолели шесть политических партий. Мандаты распределились следующим образом: «Эмгек» — 11, «Ата Журт Кыргызстан» — 9, «Ишеним» — 8, «Ынтымак» — 7, «Онугуу-Прогресс» — 5, «Социал-демократы» — 5.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202618/
просмотров: 510
Версия для печати
Материалы по теме
Завтра состоится первая сессия нового созыва Бишкекского городского кенеша
Депутаты БГК проведут внеочередную сессию. Но тарифы обсуждать не будут
Повышение тарифа на проезд. Мэрия Бишкека предлагает горкенешу созвать сессию
По 3 миллиона каждому депутату. Спикер БГК утверждает: деньги «не распилили»
БГК утвердил бюджет столицы на 2021 год
Жумабек Салымбеков предложил городу построить детсад в жилмассиве возле «Дордоя»
Мэрия Бишкека получает крохи от аренды участка под парковку на Шопокова
В бюджет Бишкека не заложили средства на возвращение ссуды от республики
Парковка на Шопокова. Мэрия не будет продлевать договор аренды
Земли гаражных кооперативов в Бишкеке закрепят за мэрией
Популярные новости
Вот такая борьба с&nbsp;коррупцией. СМИ нашли бизнес чиновника Акылбека Жапарова Вот такая борьба с коррупцией. СМИ нашли бизнес чиновника Акылбека Жапарова
136 лет тюрьмы. В&nbsp;чем обвиняют бывшего президента Алмазбека Атамбаева 136 лет тюрьмы. В чем обвиняют бывшего президента Алмазбека Атамбаева
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбека Бабанова госпитализировали в&nbsp;частную клинику Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова госпитализировали в частную клинику
Попытка не&nbsp;выпустить депутата за&nbsp;границу. Дастан Бекешев получил ответ из&nbsp;ГКНБ Попытка не выпустить депутата за границу. Дастан Бекешев получил ответ из ГКНБ
Бизнес
В&nbsp;Джамму и&nbsp;Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт В Джамму и Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт
Как отправить денежный перевод в&nbsp;Россию без комиссии и&nbsp;без лимитов? Как отправить денежный перевод в Россию без комиссии и без лимитов?
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана
Студенты из&nbsp;КГИПИ продолжат обучение в&nbsp;Западно-Саксонском университете Студенты из КГИПИ продолжат обучение в Западно-Саксонском университете
30 июля, пятница
10:15
Фирма Sullivan & Cromwell сможет представлять интересы дочек Centerra в суде Фирма Sullivan & Cromwell сможет представлять интересы...
10:14
Граждане Таджикистана закидали камнями машину чиновников Баткена
10:07
На Иссык-Куле близ Балыкчи сошел сель. Трасса Бишкек — Каракол размыта
10:00
Сплошной диктат. Готовы ли чиновники воевать со своими фабриками троллей?
09:50
Первая сессия БГК началась с опозданием