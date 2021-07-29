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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

У Нарымбаева двусторонняя пневмония, а за границу уехал лечиться Бабанов — юрист

Экс-руководителю аппарата президента Данияру Нарымбаеву продлили срок содержания под стражей до 30 сентября. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.
 
По ее словам, он тяжело болен. Данияр Нарымбаев находится в частной клинике «Бикард» с диагнозом двусторонняя пневмония. Однако суд оставил его под арестом, несмотря на то что он был госпитализирован с коронавирусом, а в следственном изоляторе надлежащее лечение не получал. По мнению Таалайгуль Токтакуновой, Первомайский районный суд Бишкека применяет двойные стандарты.
Тяжело больного Данияра Нарымбаева суд оставил под стражей, а здорового Омурбека Бабанова без диагноза и направлений отправил лечиться за рубеж.
 
По мнению юриста, двойные стандарты налицо — Бабанову изменили меру пресечения и он уезжает лечиться за пределы КР, Нарынбаев с двусторонней пневмонией решением того же суда остается под арестом.
 
«Суды придерживаются двойных стандартов, в одном отменяют арест, несмотря на то что он подозревается в совершении особо тяжкого преступления, потому что человек заболел. В другом считают, что он подозревается в совершении особо тяжкого преступления, может сбежать и оказать давление на свидетелей, а болезнь, ну видимо, в данном случае не проблемы суда. Второй случай касается Данияра Нарымбаева, у него двухсторонняя пневмония, еле жив остался, конечно, с опозданием на целую неделю, но смог попасть в больницу», — написала Таалайгуль Токтакунова.
 
Она добавила, что Данияру Нарымбаеву отказали даже в переводе в красную зону как больному коронавирусом.
 
Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев.
 
Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова. Они пошли на сотрудничество со следствием.
 
Омурбек Бабанов тоже освобожден. Более того, суд разрешил ему покинуть страну для лечения за границей.
 
По данным друзей Данияра Нарымбаева, у него до 70 процентов поражения легких, он в тяжелом состоянии.
 
Ссылка: https://24.kg/vlast/202539/
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