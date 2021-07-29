Экс-руководителю аппарата президента Данияру Нарымбаеву продлили срок содержания под стражей до 30 сентября. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, он тяжело болен. Данияр Нарымбаев находится в частной клинике «Бикард» с диагнозом двусторонняя пневмония. Однако суд оставил его под арестом, несмотря на то что он был госпитализирован с коронавирусом, а в следственном изоляторе надлежащее лечение не получал. По мнению Таалайгуль Токтакуновой, Первомайский районный суд Бишкека применяет двойные стандарты.

Тяжело больного Данияра Нарымбаева суд оставил под стражей, а здорового Омурбека Бабанова без диагноза и направлений отправил лечиться за рубеж.

По мнению юриста, двойные стандарты налицо — Бабанову изменили меру пресечения и он уезжает лечиться за пределы КР, Нарынбаев с двусторонней пневмонией решением того же суда остается под арестом.

«Суды придерживаются двойных стандартов, в одном отменяют арест, несмотря на то что он подозревается в совершении особо тяжкого преступления, потому что человек заболел. В другом считают, что он подозревается в совершении особо тяжкого преступления, может сбежать и оказать давление на свидетелей, а болезнь, ну видимо, в данном случае не проблемы суда. Второй случай касается Данияра Нарымбаева, у него двухсторонняя пневмония, еле жив остался, конечно, с опозданием на целую неделю, но смог попасть в больницу», — написала Таалайгуль Токтакунова.

Она добавила, что Данияру Нарымбаеву отказали даже в переводе в красную зону как больному коронавирусом.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова. Они пошли на сотрудничество со следствием.

Омурбек Бабанов тоже освобожден. Более того, суд разрешил ему покинуть страну для лечения за границей.

По данным друзей Данияра Нарымбаева, у него до 70 процентов поражения легких, он в тяжелом состоянии.