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Власть

Закон о фейках. Еще один депутат заявил, что не голосовал за проект

Депутат Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашова вчера во время голосования отсутствовала на заседании. Об этом она заявила сегодня в парламенте. 

По ее словам, кто-то проголосовал за нее. 

Вчера Жогорку Кенеш принял скандальный законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации», грубо нарушив регламент.  

По итогом голосования Айсулуу Мамашова поддержала проект Гульшат Асылбаевой. 

До нее депутат Каныбек Иманалиев тоже заявил, что за проект не голосовал. 

Напомним, 30 июня этот законопроект был отклонен, поскольку не набрал необходимого количества голосов за. Согласно регламенту парламента, вернуться к рассмотрению документа Жогорку Кенеш вправе только через шесть месяцев. Однако депутатский корпус грубо нарушил законодательство и внес вопрос в повестку дня, спустя всего несколько дней.

95 нардепов поддержали документ. Против выступили только пять.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202518/
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