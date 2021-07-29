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Власть

Поздно оправдываться. Депутат против закона о фейках, а за него проголосовали

Депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев не голосовал за принятие законопроекта «О защите от ложной и недостоверной информации», который ранее инициирован Гульшат Асылбаевой. Об этом он заявил сегодня на заседании.

По его словам, во время голосования он отсутствовал в зале.

«За меня отдали голос. Я против этого закона. Прошу внести в протокол, что я против», — сказал он.

Вчера Жогорку Кенеш принял скандальный законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации», грубо нарушив регламент.

Напомним, 30 июня этот законопроект был отклонен, поскольку не набрал необходимого количества голосов за. Согласно регламенту парламента, вернуться к рассмотрению документа Жогорку Кенеш вправе только через шесть месяцев. Однако депутатский корпус грубо нарушил законодательство и внес вопрос в повестку дня, спустя всего несколько дней.

95 нардепов поддержали документ. Против выступили только пять.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202495/
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