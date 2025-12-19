11:03
USD 87.45
EUR 102.60
RUB 1.09
Власть

Регламент работы парламента изменят

В ЖК внесен законопроект о внесении изменений в Закон «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

Как следует из материалов к проекту, инициатива направлена на совершенствование организации работы парламента и повышение эффективности законодательной деятельности. В частности, предлагается изменить порядок проведения заседаний фракций, депутатских групп, комитетов и комиссий.

Согласно законопроекту, заседания фракций и депутатских групп предлагается проводить по вторникам и не чаще одного раза в месяц. Заседания комитетов и комиссий планируется закрепить за понедельниками. При этом отдельно прописывается порядок взаимодействия депутатов с избирателями — прием граждан предлагается проводить по пятницам.

В справке-обосновании отмечается, что изменения не повлекут дополнительных расходов из республиканского бюджета и не требуют проведения анализа регулятивного воздействия, поскольку не затрагивают предпринимательскую деятельность.

Авторы законопроекта подчеркивают, что предлагаемые поправки призваны обеспечить более четкий баланс между законотворческой работой, деятельностью в округах и взаимодействием депутатов с гражданами.

Законопроект зарегистрирован и будет рассмотрен в установленном порядке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355178/
просмотров: 442
Версия для печати
Материалы по теме
Эльвира Сурабалдиева раскритиковала порядок назначения руководства комитетов ЖК
Платим комуслуги по коммерческим тарифам. Жильцы многоэтажки возмущены поборами
В Бишкеке начался суд над экс-депутатом Султанбаем Айжигитовым
Многодетные кыргызстанки в высокогорье смогут выходить на пенсию без стажа
Акылбек Жапаров ответил Медеру Алиеву: Иногда лучше жевать, чем говорить
Джамиля Исаева покинула пост вице-спикера Жогорку Кенеша
Депутаты Жогорку Кенеша одобрили введение цифрового сома
И. о. главы кабмина Адылбек Касымалиев обещал депутатам работать честно
Братский визит. Глава Мажилиса Казахстана вручил торага ЖК орден «Достык»
ЦИК просит президента назначить досрочные выборы в Свердловском районе
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;президентскую елку больше не&nbsp;пустят по&nbsp;блату В Кыргызстане на президентскую елку больше не пустят по блату
Железная дорога Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан. Финансирование распределено Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Финансирование распределено
Сквозь метровый снег к&nbsp;школе: президент пригласил ученика на&nbsp;елку Сквозь метровый снег к школе: президент пригласил ученика на елку
Бактияр Орозов освобожден от&nbsp;должности министра науки из-за нарушения этики Бактияр Орозов освобожден от должности министра науки из-за нарушения этики
Бизнес
В&nbsp;новый год&nbsp;&mdash; на&nbsp;новом авто! Doscredobank дарит подарки за&nbsp;переводы из&nbsp;России В новый год — на новом авто! Doscredobank дарит подарки за переводы из России
Квартира в&nbsp;Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает &laquo;Марафон призов&raquo; Квартира в Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает «Марафон призов»
Госбанк развития&nbsp;КР финансирует энергосектор страны Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
19 декабря, пятница
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 декабря Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 дека...
10:55
Переход на двенадцатилетку. Чем новые учебники отличаются от старых
10:47
Кыргызстанцы могут трудоустроиться в 29 странах мира — Бакыт Дарманкул уулу
10:43
ЦА+Япония: в МИД РФ надеются, что встреча не будет затрагивать интересы России
10:33
Мошенничество с квартирой. В Чуйской области задержан подозреваемый