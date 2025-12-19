Регламент работы парламента изменят

В ЖК внесен законопроект о внесении изменений в Закон «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

Как следует из материалов к проекту, инициатива направлена на совершенствование организации работы парламента и повышение эффективности законодательной деятельности. В частности, предлагается изменить порядок проведения заседаний фракций, депутатских групп, комитетов и комиссий.

Согласно законопроекту, заседания фракций и депутатских групп предлагается проводить по вторникам и не чаще одного раза в месяц. Заседания комитетов и комиссий планируется закрепить за понедельниками. При этом отдельно прописывается порядок взаимодействия депутатов с избирателями — прием граждан предлагается проводить по пятницам.

В справке-обосновании отмечается, что изменения не повлекут дополнительных расходов из республиканского бюджета и не требуют проведения анализа регулятивного воздействия, поскольку не затрагивают предпринимательскую деятельность.

Авторы законопроекта подчеркивают, что предлагаемые поправки призваны обеспечить более четкий баланс между законотворческой работой, деятельностью в округах и взаимодействием депутатов с гражданами.

Законопроект зарегистрирован и будет рассмотрен в установленном порядке.