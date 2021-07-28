12:55
USD 84.56
EUR 99.59
RUB 1.15
Власть

Денег нет, но мы держимся. В Минтрансе признают, что качество дорог ухудшилось

В Минтрансе жалуются, что из-за недостаточного финансирования нет возможности отремонтировать все проблемные участки на дорогах. Об этом на заседании парламента заявил замминистра ведомства Нурланбек Кайынбаев.

По его словам, до 2019 года ежегодно из республиканского бюджета на дорожную инфраструктуру выделялось по 1,9 миллиарда сомов. По статье капитальные вложения — до 2 миллиардов сомов.

Читайте по теме
$128 миллионов на кольцевую дорогу Корумду — Балбай. Как потратят деньги

«С начала пандемии размер выделяемых средств резко снизился. Сейчас из госбюджета выделяется 690 миллионов сомов, по статье «Госкапвложения» — до 1 миллиарда сомов. Это не дает возможности в полной мере охватить все проблемные зоны. Качество дорог действительно ухудшилось», — признался Нурланбек Кайынбаев.

Депутат Улан Примов спросил, хватало ли средств, которые выделялись ранее на обслуживание дорог. Замминистра ответил, что не в полной мере.

Нурланбек Кайынбаев проинформировал, что с 1996 года в дорожный сектор страны привлечено $2,5 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202394/
просмотров: 82
Версия для печати
Материалы по теме
$128 миллионов на кольцевую дорогу Корумду — Балбай. Как потратят деньги
Душите народ. Депутат против кредита на ремонт кольцевой дороги на Иссык-Куле
Автодорогу Бишкек — Кара-Балта планируют завершить к ноябрю 2022 года
23 километра дорог и ямочный ремонт. Минтранс отчитался за полгода работы
Из-за задержек по строительству дороги Эпкин — Башкууганды начались увольнения
Министр транспорта рассказала о восстановлении дороги Эпкин — Башкууганды
США выразили озабоченность принятием в Кыргызстане закона об отчетности НПО
Строительство дороги Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Коромду не финансируется
На трассе Бишкек — аэропорт «Манас» не горят фонари
Закон о финансовой отчетности НПО вступил в силу. Президент подписал документ
Популярные новости
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву предъявлено еще одно обвинение Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву предъявлено еще одно обвинение
Фото дня. Садыр Жапаров и&nbsp;Камчыбек Ташиев отдыхают у&nbsp;реки Фото дня. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев отдыхают у реки
Большинство читателей 24.kg считает, что Камчыбек Ташиев должен уйти из&nbsp;политики Большинство читателей 24.kg считает, что Камчыбек Ташиев должен уйти из политики
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбека Бабанова госпитализировали в&nbsp;частную клинику Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова госпитализировали в частную клинику
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;международная платежная система UPT подписали соглашение «Бакай Банк» и международная платежная система UPT подписали соглашение
КГИПИ вошел в&nbsp;топ вузов Кыргызстана по&nbsp;результатам конкурса на&nbsp;контрактные места КГИПИ вошел в топ вузов Кыргызстана по результатам конкурса на контрактные места
Получите сертификат вакцинации не&nbsp;выходя из&nbsp;дома в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Получите сертификат вакцинации не выходя из дома в приложении «Мой О!»
Альтернатива против запрета. Как снизить вред от&nbsp;курения, если не&nbsp;можешь бросить Альтернатива против запрета. Как снизить вред от курения, если не можешь бросить
28 июля, среда
12:53
В Республиканской инфекционной больнице появился компьютерный томограф В Республиканской инфекционной больнице появился компью...
12:48
Денег нет, но мы держимся. В Минтрансе признают, что качество дорог ухудшилось
12:45
В Бишкеке на ремонт закроют сразу пять улиц
12:28
Партии, зарегистрированные всего за полгода до выборов, смогут баллотироваться
12:22
$128 миллионов на кольцевую дорогу Корумду — Балбай. Как потратят деньги