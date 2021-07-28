Денег нет, но мы держимся. В Минтрансе признают, что качество дорог ухудшилось

В Минтрансе жалуются, что из-за недостаточного финансирования нет возможности отремонтировать все проблемные участки на дорогах. Об этом на заседании парламента заявил замминистра ведомства Нурланбек Кайынбаев.

По его словам, до 2019 года ежегодно из республиканского бюджета на дорожную инфраструктуру выделялось по 1,9 миллиарда сомов. По статье капитальные вложения — до 2 миллиардов сомов.

«С начала пандемии размер выделяемых средств резко снизился. Сейчас из госбюджета выделяется 690 миллионов сомов, по статье «Госкапвложения» — до 1 миллиарда сомов. Это не дает возможности в полной мере охватить все проблемные зоны. Качество дорог действительно ухудшилось», — признался Нурланбек Кайынбаев.

Депутат Улан Примов спросил, хватало ли средств, которые выделялись ранее на обслуживание дорог. Замминистра ответил, что не в полной мере.

Нурланбек Кайынбаев проинформировал, что с 1996 года в дорожный сектор страны привлечено $2,5 миллиарда.